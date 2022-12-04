Kazayla tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çatbahçe köyü Çarhanek mezrasında meydana geldi. Kırsal alanda koyunları otlattığı esnada ayağı kayarak yere düştüğü esnada tüfeğin ateş almasıyla saçmalar Ali Yücel'e isabet etti. Çığlık seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.