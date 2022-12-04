Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çatbahçe köyü Çarhanek mezrasında meydana geldi. Kırsal alanda koyunları otlattığı esnada ayağı kayarak yere düştüğü esnada tüfeğin ateş almasıyla saçmalar Ali Yücel'e isabet etti. Çığlık seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: PHA
Kazayla tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, çobanlık yapan Ali Yücel (17) kazayla tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
04 Aralık 2022 Pazar 18:36
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