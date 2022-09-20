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Kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman'da, trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

20 Eylül 2022 Salı 22:34
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Kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, akşam Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. 
Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerin yakınlarında karışmasıyla kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri ile kavgaya karışan şüpheliler arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede de 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan 3 polisin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

 

Kaynak: PHA
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