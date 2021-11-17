Kaçarken yakalanan HDP'li eski başkan Adıyaman’da - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Hakkında terör örgütü PKK’ya finans desteğinde bulunmak suçundan tutuklanan, daha sonra mahkemede ifadesini değiştirmesiyle beraat kararı verilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla Abuzer A. ile HDP'li Kömür eski Belediye Başkanı Hüseyin Y., yasadışı yollardan sınır ötesine geçmek isterken yakalanmışlardı.

Yakalanan iki kişi Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri tarafından teslim alınarak Adıyaman’a getirildi. Abuzer A. ile Hüseyin Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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