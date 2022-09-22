İtfaiye ekiplerinden ormanlık alanda sıkı denetim - Videolu Haber

Türkiye'de son zamanlarda artan orman yangınları nedeniyle Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadağ Ormanlık alanda olası yangınların önüne geçebilmek için denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan İtfaiye Müdürü Ali Doğan,"Son zamanlarda artan orman yangınlarından dolayı ekiplerimiz gece ve gündüz şekilde olmak üzere ormanlık alanlarda devriye görevini sürdürmekteler. Olası bir orman yangınında hemen müdahale etmek için devriyelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ekiplerimiz belirli periyotlarda denetimlerini aralıksız olarak sürdürecektir. Özellikle vatandaşlarımızı ormanlık alanda ateş yakmamaları yönünde uyarıyoruz.” dedi.

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