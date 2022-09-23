İki grup arasında 1'i ağır 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Eğir Çayı parkında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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