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Hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Videolu Haber

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

09 Eylül 2021 Perşembe 13:58
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Hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed El Hamed, eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken, Y. L. yönetimindeki 02 AG 346 hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon altında kalan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kamyon altından çıkartılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

'Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi'

Çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, yaşlı adamın eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmesiyle yaşanan trafik kaza anı saniye saniye kaydedildi.  

Kaynak: PHA
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