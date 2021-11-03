Gözaltına alınan HDP'li eski vekil sağlık kontrolünden geçirildi - Videolu Haber

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak sucundan 25. ve 26. dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan eski vekil, geniş güvenlik önlemleri altında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Eski vekil, alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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