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GGC Başkanı Ay’ın tutuklanmasına ilişkin avukatlarından açıklama

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay’ın tutuklu yargılanmasına varan ve Gaziantep gündemini etkileyen olaylar zinciri üzerine Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ve Başkan Ay’ın avukatları GGC’de bir araya gelerek, bilgi kirliliğini gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için ortak açıklama yaptı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 20:33
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GGC Başkanı Ay’ın tutuklanmasına ilişkin avukatlarından açıklama

Basın açıklamasına GGC Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, önceki dönem Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Avukat Önder Alkurt , Serhat Kızılateş ve gazeteciler katıldı.
Kahraman: Anlamakta güçlük çekiyoruz
Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, GGC Başkanı İbrahim Ay’ın tutuklanması olayını değerlendirirken, bu sürecin neticesi tutuklama olamaz bu kararı anlamakta güçlük çekiyoruz’’ dedi.
"Tutuklama gerektiren koşullar yok"
Kahraman "4 buçuk yıl önce başlatılan bir soruşturma ve devamında yapılan kovuşturma, nihai karar ile birlikte ceza alan sanıkların olduğu dosya var. Bu dosyada mütevekkilimiz olan İbrahim Ay, ilk soruşturma kapsamında dinlenmiş,  yargılama sırasında tanık olarak beyanları alınmış ve sanıklar tarafından yargılama sırasında İbrahim Ay hakkında iddia ve itham bulunmamakta. Yargılama bittikten sonra dosya Yargıtay ve istinaf incelemesindeyken içeriği belli olmayan ve ne şekilde hazırlandığı bilinmeyen ihbar mektubu ile müvekkilimiz gözaltına alınmış ve emniyete dahi götürülmeden Adliye’ye sevki yapılarak  Savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama gerçekleşmiştir. Biz burada avukatlar olarak hukuki değerlendirme yapmak zorundayız. Burada ki yanlışları belirtmek ve doğrulamak zorundayız. Çünkü 4 buçuk yıl süren bir soruşturma ve kovuşturmadan bahsediyoruz. Tutuklamanın bir tedbir olduğunu, ne hallerde tutuklama kararı verilebileceğini kanun açıkça saymıştır. Bu davada tutuklama gerektiren koşullardan hiçbirisi yoktur. Müvekkilimiz İbrahim Ay hakkında, daha önce ki, görüntülere dayanarak, önceki dosya kapsamında incelemeyi yapan hakim tarafından okunmadan ve içeriği bilinmeden, sadece bir ihbar mektubu ve sosyal medyada gezen görüntülere dayanarak tutuklama kararı verilmiştir.
Ay, 4 buçuk yıl boyunca bu soruşturmada ismi geçtiği halde hiçbir şekilde kaçma, gizlenme, herhangi bir şeyi karartma ve yok etme çabasına girmemiştir. Üzerinden bu kadar zaman geçtikten ve soruşturma açılıp tutuklu yargılama verilmesi manidardır. Tabi ki ihbar mektubu değerlendirilebilir. Ama bunun neticesi tutuklama olamaz. Bu kanunen de mümkün değildir. Neden dolayı yapıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz hukuki sürecimizi devam ettireceğiz ve gerekli itirazlarımızı yapacağız. Hep beraber bu süreçte müvekkilimizin hakkını sonuna kadar savunacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Şarklı: Gizlilik kararı nedeniyle tutuklama nedenini bilmiyoruz
Başkan İbrahim Ay’ın savunma ekibinde yer alan Avukat Bektaş Şarklı’da yaptığı konuşmasında "Büyükşehirlerde baz istasyonlarının sinyal vermesi bunların bir araya geldiği anlamını taşımaz. Bu kararı tüm hakim savcılar bilir. Bunu savcıya da hakime de anlatmaya çalıştık. Ama maalesef tutuklama kararı verdiler " dedi.

 

Kaynak: PHA
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