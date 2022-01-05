Evinin önünde uğradığı saldırıda yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay, gece geç saatlerde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evi önünde bulunan G.T'nin yanına yaklaşarak tekme tokatla darp etti. Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdiği tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı G.T., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan G.T'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaparken, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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