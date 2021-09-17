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Eteği zincire dolandı, çocuğuyla yola düştü

Adıyaman’da, eşinin kullandığı motosikletin zincirine eteğini kaptıran kadın, kucağındaki çocuğuyla beraber yere düşerek yaralandı.

17 Eylül 2021 Cuma 14:53
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Eteği zincire dolandı, çocuğuyla yola düştü

Adıyaman’da, eşinin kullandığı motosikletin zincirine eteğini kaptıran kadın, kucağındaki çocuğuyla beraber yere düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, eşi Fariz El Hüseyin’in kullandığı plakasız motosikletine çocuğuyla beraber binen Ela Elubeyt isimli kadının eteği, motosikletin zincir kısmına dolandı. Zincir ve tekere dolanan etekten dolayı Ela Elubeyt, kucağındaki Ayşe El Hüseyin isimli çocuğuyla beraber seyir halindeki motosikletten yola düştü. Yaralanan kadın ve çocuğu için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince anne ve çocuğuna müdahale edildi. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Ela Elubeyt ve Ayşe El Hüseyin, hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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