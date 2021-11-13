Çocuğunu görmek isteyen damadını bıçakladı - Videolu Haber

Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M. E., bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu ismi öğrenilemeyen eşinden olan çocuğunu görmek için kayınbabası M. A'ın evine gitti. E, burada çocuğu görmesine izin vermeyen kayınbabası M. A., ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkelenen A., evdeki bıçakla E'yi kolundan yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan E'yi ambulansla tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Damadını yaralanan ve olayın ardından evden ayrılan M. A., ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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