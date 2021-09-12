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Çatı katında çıkan yangın korkuttu - Videolu Haber

Adıyaman'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

12 Eylül 2021 Pazar 20:00
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Çatı katında çıkan yangın korkuttu - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerden yükselen dumanları fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlandığını yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

 

 

 

Kaynak: PHA
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Çatı Katında çıkan Yangın Korkuttu - Videolu Haber
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