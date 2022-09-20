Canan Işık cinayetine müebbet hapis cezası

Mahmut Işık ile Canan Işık çifti, 6 yıl önce görücü usulü evlendi. Evliliklerinden 2 çocukları dünyaya gelen çift arasında, şiddeti geçimsizlik nedeniyle son 2 yıldır tartışmalar yaşandı. Birkaç kez ayrılık kararı alan ve Kadın Sığınma Evi'ne yerleşen Canan Işık, aile büyüklerinin araya girmesiyle yeniden Mahmut Işık'ın yanına döndü.

Şiddet gören Canan Işık, 2 çocuğunu alarak Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti ve Aralık ayında Mahmut Işık'tan boşanmak için dava açtı.

Canan Işık, ölümünden bir hafta önce de bir güzellik merkezinde iş bulunca, çocuklarıyla sığınma evinden ayrılarak kiraladığı bir evde yaşamaya başladı.

Ocak ayında boşanma davasının görülecek olan duruşma öncesi Turgut Reis Mahallesi'nde mesai arkadaşı Özlem Özbağ ile yürüyen Canan Işık, yanına gelen eşi Mahmut Işık ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mahmut Işık yanındaki bıçakla Canan Işık'ı sırtından defalarca bıçaklayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı 2 çocuk annesi kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşini öldürdükten sonra kaçan Mahmut Işık ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkemece müebbet hapis cezasına çaptırıldı

8 aydır tutuklu olan Mahmut Işık 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Işık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ile "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.