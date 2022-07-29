Bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı binanın girişinde Mustafa Kaya'ya ait olan bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Durumu fark eden Kaya, polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Bisikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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