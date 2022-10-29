Besni'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Kurtuluş Sığırcıklıoğlu idaresindeki 01 AGJ 139 plakalı otomobil ile Ahmet Doğan yönetimindeki 27 P 7638 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulanslar Besni Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.