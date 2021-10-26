Bahçe yangınında 600 kilogram tütün kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde Zeynal K.’ya ait evin bahçesinde blinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçe yangınında alev alan tütünler nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Bölgeden tesadüfen geçen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının, yanı başında bulunan ikamete sıçramasının önüne geçti. Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.