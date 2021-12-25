Annesini rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Hacı Fehmi Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yakınlarının taziyesinde K.S. ile ismi öğrenilemeyen annesi arasında yer meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada K.S., bıçak getirerek annesini rehin aldı. Yakınların durumu fark etmesi üzerine ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.S., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.S., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken annesi ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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