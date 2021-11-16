Anneannesinin evini benzin dökerek yaktı - Videolu Haber

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı olan Berat B, anneannesinin oturduğu tek katlı eve geldi. Berat B, bidon içerisinde getirdiği benzini eve dökerek ateşe verdi. Evi yakan Berat B. olay yerinde kaçarken, alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını ancak kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, polis Berat B’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Oğlu tarafından tehdit edildiğini öne süren baba Bekir B., gazetecilere yaptığı açıklamada; “Madde bağımlısı 20-25 tane suç dosyası olan çocuğumuz var. Arkadaşlarıyla birlikte gelip uyuşturucu bulunduruyorlar uyuşturucu kullanıyorlar. Bizde buna tepki gösterdiğimizde bizi tehdit ediyor. Gecen bıçak vurdu ben gidip şikâyetçi oluyorum. Şikayetçi oluyorum beni gönderiyorlar geliyorum yine aynı şekilde hiçbir hukuki işlem yapılmıyor. 25 tane suç dosyası olmasına rağmen şuan hapishanede olması gerekirken açık cezaevinde olduğu için her Allah'ın günü suç işliyor. İnşaatlardan çaldığı kabloları getirip burada yakıyor o parayla uyuşturucu alıyor" dedi.

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