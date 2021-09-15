Anahtarını kaybeden genç kız evinde mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre; Altınşehir Mahallesi’nde yer alan 4 katlı binanın ikinci katında ikamet eden K.A, evinin kapı anahtarını kaybetti. Anahtarlarını bulamayan ve kapı kilidini ne yaptıysa açamayan genç kız, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden destek istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan genç kızı, balkona uzattığı merdivenle aşağı indirdi.

Kendi evinde mahsur kalan genç kız, aşağı inmesiyle polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.