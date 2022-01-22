Ambulans uçak 54 yaşındaki kalp hastası için havalandı - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle gelen Veysi Coşkun, burada yapılan ilk muayenesinde kalp atar damarın yırtılma olduğu tespit edildi. Doktorlar tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle ambulans uçakla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki uygun görüldü. Coşkun için Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans talebinde bulunuldu. Yapılan hazırlıkların ardından Adıyaman'a gelen ambulans uçak Erzurum'a kalp hastası Veysi Coşkun için havalandı.

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