AFAD ekiplerinden 450 metre yükseklikte keçi kurtarma operasyonu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı bağlı Gölyurt köyünde meydana geldi.

Köyden kırsal alana keçileri otlatmak için çıkan ve çobanlık yapan Yasin Özaçar, bir süre sonra keçilerin 450 metre sarp kayalıklarda mahsur kaldığını anlayınca kurtarmaya çalıştı. Keçileri kurtarma çalışması başarısız olan Özaçar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 450 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklardan 9 saat süren çalışmanın ardından halatlar yardımıyla keçiler kurtarıldı. AFAD ekipleri tarafından 9 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan 9 keçi Özaçar'a teslim edildi. Özaçar, ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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