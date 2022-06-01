Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.