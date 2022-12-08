Adıyaman'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yapılan denetimlere T.S., üst aramasında 2 paket halinde 75 gram Sentetik Kannabinoid madde ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.