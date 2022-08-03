Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde şüphe üzerine plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili durdurdu. Polis ekipleri tarafından odun dolu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.