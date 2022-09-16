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Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

16 Eylül 2022 Cuma 16:00
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Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Ömer Kaya yönetimindeki 46 ABN 375 plakalı Toyota marka pikap, Kahta Sanayi Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ömer Kaya (26) ve araçta bulunan Sabri Karakaş (58), Sadık Ergen (21) ve Asiye Karakaş (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Kaya’nın, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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