Adıyaman’da otomobil ile Tır çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 06 GC 5594 plakalı Tır ile Zeynal Gündüz idaresindeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve otomobilde bulunan Zeynep, Filiz ve Hacı Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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