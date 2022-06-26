Adıyaman'da motosiklet yaya çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Ömer G., idaresindeki 02 LH 344 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Barış A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.