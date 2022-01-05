Adıyaman'da kaçakçılığa 7 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele ekipleri tarafından 2021 yılında 155 olayda 276 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yönetilen operasyonlarda gözaltına alınan 276 şüpheliden 7'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipler, çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.