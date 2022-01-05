Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele ekipleri tarafından 2021 yılında 155 olayda 276 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yönetilen operasyonlarda gözaltına alınan 276 şüpheliden 7'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipler, çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da kaçakçılığa 7 tutuklama
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılında 155 olayda yaptığı çalışmada gözaltına alınan 276 şüpheliden 7'si tutuklandı.
05 Ocak 2022 Çarşamba 16:31
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