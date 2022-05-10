Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı - Videolu Haber

Kayalık Mahallesi'nde bazı adreslerin telefon ve internet olmadığı ihbarı üzerine Türk Telekom ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yer altı kablolarının çalındığı fark edilince ihbarla gelen polis ekipleri tarafından inceleme yapılarak cevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ise çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarında saniye saniye görüntülendi.

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