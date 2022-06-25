Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşürken, kavgada M.Y., tabancadan çıkan mermi ile omzundan yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı M.Y., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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