Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kavga, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 1 kişi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan tedavisi yapıldı. Polis olay yerinden toplanan kalabalığı uzaklaştırdı.