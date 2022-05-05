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Adıyaman'da 246 polisin katılımıyla 'Huzur' uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 246 polisin katılımıyla 'Huzur' uygulaması yapıldı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 19:53
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Adıyaman'da 246 polisin katılımıyla 'Huzur' uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıklarla düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı "Huzur" uygulaması düzenlendi.
35 ekip ve 246 polisin katılımıyla kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında 2 bin 294 şüpheli sorgulaması yapılırken, 468 araç araması yapıldı. Ayrıca uygulamada 63 umuma açık yer ile 29 park, bahçe ve metruk binada denetim yapıldı. Yapılan uygulamada araması olan 1 şüpheli yakalanırken, ruhsatı olmayan 2 işyerine ise işlem yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca 5 araca ceza işlemi uygulanırken 5 araç ise trafikten men edildi.

 

Kaynak: PHA
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