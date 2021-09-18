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Adıyaman'da otomobil seyir halinde iken alev aldı - Videolu Haber

Adıyaman'da, seyir halinde iken motor kısmında çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 13:18
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Adıyaman'da otomobil seyir halinde iken alev aldı - Videolu Haber

Yangın, öğle saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Özer yönetimindeki 02 AS 647 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken motor bölümünden çıkan dumanları fark etti. Otomobilini yol kenarına park eden sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 18.09.2021 13:58
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