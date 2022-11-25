19 yıl önce doğumdan sonra kaybolan bebeğe 6 tutuklama - Videolu Haber

Z.Ö., iddiaya göre 19 yıl önce evlilik dışı A.Ö. ile birlikte oldu. Hamile kalan ve o tarihte 18 yaşından küçük olan Z.Ö., iddiaya göre, hamileliğinin 7'nci ayında doğum yaptı ve dünyaya bir kız çocuğu getirdi. Bebek doğumunun ardından ortadan kaybolurken, yasak ilişki yaşayan Z.Ö. ile A.Ö. ise evlendi. Yasal evliliklerinden 3 çocukları olan çiftin, yaklaşık 3 ay önce bir kişi konuya ilişkin polise Z.Ö. ile A.Ö.'nün 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerini aile baskısı ile öldürerek gömdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilerin doğru olduğunu saptayınca soruşturmaya başladı. Soruşturmada, doğumunun ardından ortadan kaybolan bebeğin anne ve babasının daha sonra evlendikleri belirlendi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, kaybolan bebeğin annesi Z.Ö., babası M.Ö. ile olayla ilgisini saptadığı 6 akrabasını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden anne Z.Ö. ve baba A.Ö. ile birlikte A.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Ö. ve Y.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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