GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz'ın sorularını meclis çalışma ofisinde cevaplandıran AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman''ın 6 Şubat Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremin altından kalkması ve yaşanabilir Adıyaman ortaya çıkartılması için hükümetin kararlılıkla çalıştığını ifade etti.

"Resmi kayıtlarda 8 bin 300 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Başkan Kıymaz'ın "Adıyaman ile ilgili öncelikli meseleleriniz neler olacak?" sorusunu yanıtlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, "6 Şubat Depremi deyim yerindeyse Adıyaman' ı un ufak etti. Dolayısıyla maddi olarak fiziksel olarak görsel olarak kültürel olarak şehrimizin birikimi olan ne varsa hepsini kaybettik. Resmi kayıtlarda 8 bin 300 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elbette ki; hayatını kaybeden insanlarımızı geri getirmek mümkün değil. Fakat şehri yeniden ayağa kaldıracak, eskisinden daha iyi hale getirecek imkan elimizde olan bir imkandır. Günlük asgari olarak bir insanın ihtiyacı olduğu her şeyi karşılama da devletimiz hükümetimiz gayretli her türlü imkânları sağlıyoruz."dedi.

"Son baharda evlerin bir çoğu teslim edilecek duruma gelecektir"

Kalıcı konutlardan ötürü saha çalışması yaptıklarını ve her dakika konutlar ile ilgili bilgi alarak takipçisi olduklarını söyleyen Alkayış,"En başta vatandaşları soğuktan korumak için çadır temin ettik barınmalarını kısa süreliğine sağladık, akabinde konteyner çarşı-Pazar ve barınma alanları oluşturduk süratle çadırdan konteyner prefabrik konutlara geçiş oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 yıl içerisinde evleri yıkılanlara ev vaadini gerçekleştirmek için Çevre Şehircilik bakanlığımız ilgili birimleri harıl harıl çalışıp binaları yükseltmeye başladılar. Adıyaman’da Karadağ başta olmak üzere köy evleri dahil harıl harıl çalışılıyor ve son baharda evlerin bir çoğu teslim edilecek duruma gelecektir. Sevinerek söyleyeyim ki; yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı eve sahip olan kişilerin barınma sorunları giderildi. Kiracı olan hemşerilerimiz için bu sorun gerçekten önem kazanıyor. Adıyaman’la ilgili kararımız sürüyor. Öncelik başımızı sokabileceğimiz yer. Sayın Cumhurbaşkanımız kalıcı konutların yapılması için talimatı verdiğinden bu yana her gün rapor alıyoruz. Evlerin içerisine her türlü dolap, beyaz eşya hatta klimaya kadar her türlü imkânları sağlıyoruz. Şehir mutlaka kalkınır. Fakat bizim amacımız bunun hızlandırılması ve yaraların en kısa zamanda sarılmasıdır." Şeklinde konuştu.

"Vatandaşların kendi arsaları, site arazisine kendi konutunu yapmak isteyenlere kolaylık sağlanacak mı" sorusunu cevaplayan Alkayış konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknik bilgisini Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız açıklayacaktır. Artık bu konu olgunlaşmıştır. Yakın zamanda açıklama yapacaklardır. Vatandaşımızın kendi evini yapmasına engel olabilecek her türlü engeli kaldıracağız.

Çok büyük bir felaket yaşandı bu felaketin altından milletçe biri birimize sarılarak kalkacağız."



Kaynak : PHA