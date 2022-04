Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, ‘Adıyaman Gönül Sofrası’ kurdu

On bir ayın sultanı Ramazan’ın başladığı ilk günden itibaren Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, vakıf merkezinin bulunduğu tarihi Hamamönü'nde, Ankara'da eğitim gören Adıyamanlı üniversite öğrencileri ile hemşerileri iftar yemeklerinde her gün bir araya getirdi.

Her gün iftar yemeğinin verildiği vakıf, bu sene belediyelerin iftar çadırlarının kurulmaması ile de daha da önem kazandı.

Vakıf yönetiminin büyük fedakarlığı ve Adıyamanlı hayırseverlerin desteğiyle her gün yaklaşık 80 kişiye iftar yemeği verildi, muhabbet sofraları kurularak hemşeri ve öğrencilere memleket iklimi yaşatıldı.

Siyaset dünyasından, bürokrasiden, iş dünyasından insanların da teşrif ettiği iftar yemeklerinde öğrencilere memleket havasını aratmayacak bir ortam sunuldu. Ramazan ikliminin manevi atmosferiyle birlikte oluşan muhabbet ortamından duyulan memnuniyeti dile getiren öğrenciler, "Vakıf bizim için bir anne kucağı, bir baba şefkati, abi-kardeş muhabbeti olmaya devam ediyor. Gurbette bizi yalnız bırakmayan, ailemiz gibi bizlerin her sorunuyla yakından ilgilenen, samimiyetin ve muhabbetin sofrasında bizi buluşturan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz. iyiki varlar." şeklinde düşüncelerini dile getirdiler.

Vakıf Başkanı Hüseyin Duran ise, "Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik dar boğazın yaşandığı bu günlerde vakıf yönetimimizin büyük fedakarlığıyla üniversiteli hemşeri öğrencilerimize, her gün iftar yemeği vermek suretiyle hem destek olmuş oluyoruz hem de bu rahmet ayının feyz ve bereket ikliminde hazırlanan yöresel yemeklerle de Adıyaman'ımızı Ankara'da yaşatıyoruz. Bir aile ortamının oluştuğu vakıfta hemşerilerimiz ve bursiyer öğrencilerimizin birlik ve beraberliği ile Ramazan ayını daha bir huzurla, muhabbetle yaşıyoruz. Allah birliğimizi daim kılsın." dedi.

Duran, Adıyamanlı öğrencilere verdikleri eğitim ve burs desteğinin de her geçen gün arttığını ifade etti.

İftar yemeklerine diğer şehirlerden gelen öğrencileri de getirerek mihmandarlık yapan Adıyamanlı öğrenciler, ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberliğe örnek bir katkı sağlamakla beraber, Adıyaman'ın yardımseverliğini, kültürünü de yaşatarak birer gönül elçisi vazifesini de gösterdiler.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, öğrencilere sağladığı burs imkanlarının yanında, ülkemizin ve memleketin geleceğinde söz sahibi olacak öğrencilere vizyon buluşmalarıyla, konferans ve seminerlerle, rehberlik çalışmaları ve kariyer planlamalarıyla da büyük bir gayret ve motivasyon örneği sergilemektedir.

Vakıf yönetimi, bütün bu çalışma ve gayretlerin yanında vakıf binasında her gün verilen iftar yemekleriyle de hemşerilerin ve öğrencilerin gönül dünyalarında bir kez daha taht kurdular.

Adıyaman'ı Ankara'da yaşayan ve yaşatan Adıyamanlılar Vakfı'nın bu hizmetleri, birçok camiaya ve ülkemiz insanına örnek olmaya devam ediyor.

Kaynak: PHA