Galeriler Yazarlar
Adıyaman 26
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.418,30
ALTIN
905,55
DOLAR
14,80
STERLİN
18,67
EURO
15,78

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, ‘Adıyaman Gönül Sofrası’ kurdu

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi Ramazan ayı boyunca Adıyamanlıların buluşma noktası oldu. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan ayında binlerce kişi Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi’nin kurduğu gönül sofrasında buluştu.

26 Nisan 2022 Salı 17:26
12 Okunma
Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, ‘Adıyaman Gönül Sofrası’ kurdu

On bir ayın sultanı Ramazan’ın başladığı ilk günden itibaren Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, vakıf merkezinin bulunduğu tarihi Hamamönü'nde, Ankara'da eğitim gören Adıyamanlı üniversite öğrencileri ile hemşerileri iftar yemeklerinde her gün bir araya getirdi.
Her gün iftar yemeğinin verildiği vakıf, bu sene belediyelerin iftar çadırlarının kurulmaması ile de daha da önem kazandı. 
Vakıf yönetiminin büyük fedakarlığı ve Adıyamanlı hayırseverlerin desteğiyle her gün yaklaşık 80 kişiye iftar yemeği verildi, muhabbet sofraları kurularak hemşeri ve öğrencilere memleket iklimi yaşatıldı.
Siyaset dünyasından, bürokrasiden, iş dünyasından insanların da teşrif ettiği iftar yemeklerinde öğrencilere memleket havasını aratmayacak bir ortam sunuldu. Ramazan ikliminin manevi atmosferiyle birlikte oluşan muhabbet ortamından duyulan memnuniyeti dile getiren öğrenciler, "Vakıf bizim için bir anne kucağı, bir baba şefkati, abi-kardeş muhabbeti olmaya devam ediyor. Gurbette bizi yalnız bırakmayan, ailemiz gibi bizlerin her sorunuyla yakından ilgilenen, samimiyetin ve muhabbetin sofrasında bizi buluşturan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz. iyiki varlar." şeklinde düşüncelerini dile getirdiler.
Vakıf Başkanı Hüseyin Duran ise, "Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik dar boğazın yaşandığı bu günlerde vakıf yönetimimizin büyük fedakarlığıyla üniversiteli hemşeri öğrencilerimize, her gün iftar yemeği vermek suretiyle hem destek olmuş oluyoruz hem de bu rahmet ayının feyz ve bereket ikliminde hazırlanan yöresel yemeklerle de Adıyaman'ımızı Ankara'da yaşatıyoruz. Bir aile ortamının oluştuğu vakıfta hemşerilerimiz ve bursiyer öğrencilerimizin birlik ve beraberliği ile Ramazan ayını daha bir huzurla, muhabbetle yaşıyoruz. Allah birliğimizi daim kılsın." dedi.
Duran, Adıyamanlı öğrencilere verdikleri eğitim ve burs desteğinin de her geçen gün arttığını ifade etti.
İftar yemeklerine diğer şehirlerden gelen öğrencileri de getirerek mihmandarlık yapan Adıyamanlı öğrenciler, ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberliğe örnek bir katkı sağlamakla beraber, Adıyaman'ın yardımseverliğini, kültürünü de yaşatarak birer gönül elçisi vazifesini de gösterdiler.
Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, öğrencilere sağladığı burs imkanlarının yanında, ülkemizin ve memleketin geleceğinde söz sahibi olacak öğrencilere vizyon buluşmalarıyla, konferans ve seminerlerle, rehberlik çalışmaları ve kariyer planlamalarıyla da büyük bir gayret ve motivasyon örneği sergilemektedir. 
Vakıf yönetimi, bütün bu çalışma ve gayretlerin yanında vakıf binasında her gün verilen iftar yemekleriyle de hemşerilerin ve öğrencilerin gönül dünyalarında bir kez daha taht kurdular.
 Adıyaman'ı Ankara'da yaşayan ve yaşatan Adıyamanlılar Vakfı'nın bu hizmetleri, birçok camiaya ve ülkemiz insanına örnek olmaya devam ediyor.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 26.04.2022 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman protokolünü ağırladı
Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman protokolünü ağırladı
Adıyaman’ın tanıtımı için bir araya geldiler
Adıyaman’ın tanıtımı için bir araya geldiler
Adıyaman İçin Büyük Buluşma
Adıyaman İçin Büyük Buluşma
Adıyamanlılar Vakfı, burs gündemiyle toplandı
Adıyamanlılar Vakfı, burs gündemiyle toplandı
Bursa’da ‘Adıyaman Kültür Evi’ yapılıyor
Bursa’da ‘Adıyaman Kültür Evi’ yapılıyor
Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Alp, güven tazeledi
Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Alp, güven tazeledi
BİLDEF Genel Başkanlığına Ramazan Alp Seçildi
BİLDEF Genel Başkanlığına Ramazan Alp Seçildi
Adıyamanlılar Vakfı Başkanlığını Ömer Özkartal Üstlendi
Adıyamanlılar Vakfı Başkanlığını Ömer Özkartal Üstlendi
Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan Alp Oldu
Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan Alp Oldu
Adıyamanlılar Vakfı İstişare İçin Alanya’da Toplandı
Adıyamanlılar Vakfı İstişare İçin Alanya’da Toplandı
ÇADAP’tan Büyükleri Ziyaret ve Ahde Vefa
ÇADAP’tan Büyükleri Ziyaret ve Ahde Vefa
ADIFED'ın Yeni Başkanı Hüseyin Sevinçtekin Oldu
ADIFED'ın Yeni Başkanı Hüseyin Sevinçtekin Oldu
ADIFED'ın İstişare Toplantısına İlgi Büyüktü
ADIFED'ın İstişare Toplantısına İlgi Büyüktü
Adıyamanlılar Vakfı, Sezonun Son “Öğrenci Buluşmaları”nı Gerçekleştirdi
Adıyamanlılar Vakfı, Sezonun Son “Öğrenci Buluşmaları”nı Gerçekleştirdi
Esenler'de Adıyamanlıların Sahur Keyfi
Esenler'de Adıyamanlıların Sahur Keyfi
ÇADAP Adıyaman Üyelerinden Süleyman Kılınç’a Ziyaret
ÇADAP Adıyaman Üyelerinden Süleyman Kılınç’a Ziyaret
Gazeteci-Yazar Nazan Taştan Yapıcı’ya sektörünün en iyisi ve bilirkişisi sertifikası ödülü
Gazeteci-Yazar Nazan Taştan Yapıcı’ya sektörünün en iyisi ve bilirkişisi sertifikası ödülü
İşletmeci Remziye Gürler’e sektörünün en iyisi ve bilirkişisi sertifikası ödülü
İşletmeci Remziye Gürler’e sektörünün en iyisi ve bilirkişisi sertifikası ödülü
Adıyamanlılar Vakfı Ramazan Standına Ziyaretçi Akını
Adıyamanlılar Vakfı Ramazan Standına Ziyaretçi Akını
Adıyamanlılar Vakfı’nın “Gönül Sofrası”na Rekor Katılım
Adıyamanlılar Vakfı’nın “Gönül Sofrası”na Rekor Katılım
İş Adamı Hasan Berkcan Fakir Aileleri Sevindirdi
İş Adamı Hasan Berkcan Fakir Aileleri Sevindirdi
İş Adamı Taşar'dan 2 Bin Kişiye İftar
İş Adamı Taşar'dan 2 Bin Kişiye İftar
Adıyamanlılar Vakfı’nın “Gönül Şehri Adıyaman” paneli
Adıyamanlılar Vakfı’nın “Gönül Şehri Adıyaman” paneli
Adıyamanlılar Vakfı’ndan “Gönül Şehri Adıyaman” Paneli
Adıyamanlılar Vakfı’ndan “Gönül Şehri Adıyaman” Paneli
Adıyamanlı Yazarların, İmza Günü-Videolu Haber
Adıyamanlı Yazarların, İmza Günü-Videolu Haber
Adıyamanlı Yazarlardan İmza Etkinliği
Adıyamanlı Yazarlardan İmza Etkinliği
Orhan Karaman Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne Atandı
Orhan Karaman Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne Atandı
Adıyamanlılar Vakfı'ndan Adıyaman'a "Gönül Köprüsü"
Adıyamanlılar Vakfı'ndan Adıyaman'a "Gönül Köprüsü"
Dünya Adıyamanlılar Günü Coşkuyla Kutlandı
Dünya Adıyamanlılar Günü Coşkuyla Kutlandı
Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi görkemli törenle hizmete açıldı
Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi görkemli törenle hizmete açıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim