Adıyaman’ın tanıtımı için bir araya geldiler

Vakfın ve Adıyaman’ın bilinirliliğini arttırmak için başlatılan tanıtım çalışması kapsamında Ankara’da yaşayan Adıyamanlılar, değişik illerden konuklarıyla vakıf binasında bir araya geldi.

Toplantıya vakfın yönetim kurulu üyeleri, Ankara’da görev yapan bürokratlar, iş adamları, avukatlar ile Adıyamanlı olmayan çok sayıda isim katıldı.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran, toplantıya katılanları Adıyaman’a davet ederek, “İnsanın giderek bireyselleştiği, yabancılaştığı ve yalnızlaştığı bu çağda Vakfımız önemli bir görev üstlenerek toplumu bu sorunlardan bir nebze de olsa kurtarmaya çalışmaktadır. Özellikle imkânı kısıtlı olanların göz ardı edildiği bu çağda Vakfımız imkânı olanı teşvik ederek ihtiyacı olan ile aralarına bir köprü kurmaktadır. Adıyaman tarihi ve kültürünün de tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen vakfımız, bugün yaptığımız bu tür tanıtım çalışmaları ile Adıyaman tanıtımına katkı sağlamaktadır. Büyük hayallerle kurduğumuz bu güzide güzel vakfımız değerli hemşerilerimizle çok büyüdü artık buraya sığmıyoruz daha geniş alanlara ihtiyacımız var” dedi.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Oruç ise, “Toplumun dinamiklerine ve isteklerine dayanamayan vakıflar uzun ömürlü olamaz. Adıyamanlılar Vakfı da bu temellere dayanarak kurulmuş güzel bir vakıftır” İfadelerini kullandı.

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Alaaddin Varol da, “Yeni nesil sosyalleşme konusunu bize nazaran biraz daha ağırdan alıyor. Bizler bu vakıfımız aracılığıyla onları hayata ve insanlara kaynaştırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Avukat Süleyman Yılmaz ise, vakfın kurulmasında ve çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Adıyamanlılar olarak büyük şehirde ve gurbette böyle güzel bir birliktelik kurmanız çok değerli” diye konuştu.

Toplantı, çiğköfte ikramıyla sona erdi.