Ordu’nun eşsiz doğasında unutulmaz bir 3 gün geçiren öğrenciler yaşadıkları deprem afetini bir nebze olsun üzerlerinden atma fırsatı buldu.

Depremzedelere kucak açan ve tüm imkânları seferber eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Fen Lisesi öğrencilerini Ordu’da ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in davetlisi olarak Ordu’ya gelen öğrenciler 3 gün boyunca Ordu’nun eşsiz doğasını yerinde görme imkânı elde etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Ordu’ya gelen öğrenciler, Denizden bin 200 metre yükseklikte olan ve Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olma özelliğine sahip Ulugöl Tabiat Parkı’nda kano keyfini yaşadılar. Heyecanları yüzlerinden okunan öğrenciler, daha sonra Sonbahar esintileri altında doğa yürüyüşü ve yaylada kamp yaparak unutulmaz bir 3 gün geçirdiler.

Ordu’nun ilçelerini ziyaret eden öğrenciler son dönüş yolculuğu öncesi Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Ordu’ya hayran kaldılar

3 gün boyunca Ordu’da birbirinden değişik aktivitelerde bulunan öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Her gittikleri yerde kendilerine özel yaklaşıldığını belirten öğrenciler, “Ordu bizim ikinci şehrimiz. Bir gün tekrar Ordu’ya gelmek istiyoruz. İnşallah Üniversite tercihimizde ilk sırada Ordu’yu yazacağız. Bizlere unutulmaz 3 gün yaşatan herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Genel Sekreter Hatipoğlu: Her zaman sizin yanınızdayız

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda öğrenci ve öğretmenleri ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, birliğin, beraberliğin bugünlerde adeta ilaç olduğunu vurguladı.

Hatipoğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sizlere selamlarını iletmek istiyorum. İstanbul’da başlayacak olan Ordu Günleri nedeniyle sizlerle bir araya gelemedi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren tüm ekip, personel ve yardımlarımızla deprem bölgesine intikal ettik. Yaraların hızla sarılması ve şehirlerin yeniden inşası noktasında elimizden gelenleri yaptık. Adıyaman bizim kardeş şehrimiz. Sizler de geleceğimizin teminatı bizim için değerli öğrencilersiniz. Sizleri burada ağırlamak bizim için önemli. İnanıyorum ki tekrar Ordu’ya geldiğinizde her zaman gelebileceğiniz ve size daima açık olan bir kapı var. Sizleri aramızda görmek ve şehrimizde ağırlamak bizim için önemli."

Ziyaret sonrasında öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu hediye takdim etti.



Kaynak : PHA