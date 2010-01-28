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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, hızlı olduğu ileri sürülen kasksız sürücünün kullandığı motosiklet devrildi. Yola savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 3’üncü kilometresi Palanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden kasksız Mustafa Savaş yönetimindeki kullandığı 02 HC 342 plakalı motosiklet, hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrularak ağır yaralanan Savaş, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Savaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. MA (HK/SSA) (FOTOĞRAFLI)

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