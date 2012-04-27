Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMANda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesinde meydana geldi. Kahta istikametine giden Mehmet Oğuz yönetimindeki 34 FK 7194 plakalı otomobil ile Tekin Şınık idaresindeki 01 SK 780 plakalı otomobil Atatürk Bulvarında çarpıştı. Kazada sürücülerden Tekin Şınık ile yanında bulunan Seydi Baka ve Berke Oğuz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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Muhabir: Adıyaman Haber