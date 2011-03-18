10.10.2011-Adıyaman-Adıyaman`da eğitim sorunlarının masaya yatırıldığı çalıştayda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Murtaza Yetiş, Adıyaman`daki eğitim sorunun sadece Milli Eğitim Müdürlüğü`nün sorunu değil, Adıyaman`da yaşayan herkesin sorunu olduğunu kaydetti.

Adıyaman Öğretmen evinde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim çalıştayına AK Parti Milletvekili Dr. Murtaza Yetiş, Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Halil Fırat da katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Hasan Alaköse, 2011-2012 eğitim öğretim sezonunun ilk istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, STK temsilcilerinin görüş ve önerilerinin kendilerine ışık tutacağını ifade etti. Alaköse, "Yaptığımız çalışmalarımızı sizlerin görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirip, yol haritamızı çizeceğiz. Bu toplantıyı yılda 4 defa yapmayı planlıyoruz. Bu toplantımız ilk olduğu için konuları belirlemedik ve sizlerin görüşlerini dinleyeceğiz" dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Murtaza Yetiş ise, son LYS sonuçlarının kendilerini derinden üzdüğünü aktararak, son yıllarda yapılan dersliklere rağmen bu sonuçların neden böyle olduğunun değerlendirileceğini söyledi.

Yetiş son 4-5 yılda önemli oranda derslik yapıldığına dikkat çekerek, "Son LYS sonuçları bizleri derinden üzdü. Bu sonuçlarla birlikte Adıyaman`da ki son 4-5 yıl içersinde özellikle derslik sayısının artması, yeni okullar yapılması anlamında ciddi çalışmalar ve kaynak aktarımları yapılmakla birlikte sınav sonuçlarında arzu edilen noktaya niye gelemiyor? Adıyaman`da belki sınav sonuçları tek kriter olmamalı elbette ama bizim eğitim kurumlarındaki çocuklarımız arzu ettiğimiz noktalarda mı yoksa bunun uzağında mı? sorularını birlikte oturup paylaşmamız gerekiyor.

Eğitimcilerimiz ve ilgili tüm sivil toplum kuruluşları meseleyi geniş yönlü tartışmamız gerektiği noktasındalar. Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu çalıştayın ve bundan sonraki süreçte birlikte fikir alışverişlerinde bulunmalıdır. Adıyaman`da ki eğitim sorunu sadece milli eğitim müdürlüğünün sorunu değil. Bu ilde yaşayan ve geleceğe dair endişesi olan herkesin sorunudur. Bu yönüyle de süreci beraberce götürmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Hasan Alaköse tarafından eğitimdeki durum hakkında brifing verildi. STK temsilcileri eğitim ile ilgili yapılması gerekenleri toplantı sonunda dile getirdi.