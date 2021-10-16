|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NAZİME TOPRAK YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|16 Ekim 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|MUZAFFER TOPRAK
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5442843638
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MÜSLÜM TOPRAĞIN ANNESİ, RAHMETLİ MUSTAFA TOPRAK'IN HANIMI, SAMSAT GÖLPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN NAZİME TOPRAK VEFAT ETTİ.
Nazime Toprak Vefat Etti 16.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
16 Ekim 2021 Cumartesi 12:26
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