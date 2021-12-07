|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|İBRAHİM YAYLAGÜL YAŞ : 79
|Vefat Tarihi
|:
|06 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULLAH YAYLAGÜL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325881661
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BOZHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDULLAH, MEHMET SALİH, İSMAİL VE MAZHAR YAYLAGÜL'ÜN BABALARI, HASAN YAYLAGÜL'ÜN ABİSİ, HANİFİ KARADAĞ'IN ENİŞTESİ İBARHİM YAYLAGÜL VEFAT ETTİ.
İbrahim Yaylagül Vefat Etti 06.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
07 Aralık 2021 Salı 10:21
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