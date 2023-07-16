Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve yaygın olarak mevsimlik gezici tarım işçiliği göçü veren Adıyaman'da, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi.

ILO’nun saha uygulama ortağı Pikolo Derneği aracılığıyla düzenlenen organizasyonda, çocuklar için tiyatro gösterisi ve oyun etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe katılan depremzede aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi ve güzel bir gün geçirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Kıdemli Proje Koordinatörü Koray Abacı, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde proje ekibi olarak deprem bölgesinde çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi. Abacı amaçlarının, çocuk işçiliğiyle mücadele, çocukların okula gitme ve oyun oynama hakları konusunda kamuoyunda duyarlılık sağlamak ve ailelere moral vermek olduğunu söyledi.

Abacı, “Projemiz kapsamında donörümüz Ferrero ile yaptığımız değerlendirmelerin ardından, depremlerin hemen sonrasında yaygın olarak mevsimlik gezici tarım işçiliği göçü veren Adıyaman’daki konteyner kentte Sosyal Destek Merkezi olarak iş görecek bir Çocuk Dostu Alan kurulmasını sağladık. Bu alan, başta kadın ve çocuklar olmak üzere bütün depremzedelerin psikolojik dayanıklılıklarını artırmak üzere psikososyal destek çalışmaları yürütmek üzere kuruldu. Bugün de amacına uygun şekilde bu alanda bir moral etkinliği düzenledik.” diye konuştu.