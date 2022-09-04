SANKO Okulları’ndan TEKNOFEST’te gururlandıran birincilik

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, TEKNOFEST’te elde edilen birincilikten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Başarımızı Türkiye birinciliği ile taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

TEKNOFEST Karadeniz Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Üniversite ve Üzeri Seviyesinde geliştirdiği projeyle Türkiye birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan SANKO Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Günaydın, projesinde tekstil atık sularında bulunan ve doğaya zarar veren boyaların, pektin içeren hidrojeller ile atık sulardan emilerek geri kazanıldığını söyledi.

Boyayı emmiş olan hidrojellerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kağıt endüstrisinde boyar madde olarak kullanıldığını anlatan Günaydın, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Çalışmada kullanılan yöntemde öne çıkan en önemli özellik atık boyanın başka bir atık olan madde ile yüzde 98-99 oranında geri kazanılması ve bu kazanılan boyanın tekrar kağıt endüstrisinde yeniden üretime dahil edilmesidir. Bu sayede doğaya atık yükü oluşturmayan "Sıfır Atık" prensibine uygun bir çalışma yapılmıştır.”

Projesinin TEKNOFEST gibi önemli bir organizasyonda Türkiye birinciliği elde etmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Günaydın, “Böylesi önemli bir organizasyondan Türkiye birinciliğiyle dönmek çok önemli. Ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyan Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunan TEKNOFEST ekibine ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ise TEKNOFEST’te elde edilen başarının önemine vurgu yaparak, “Bilimsel çalışmalara ve proje kültürüne büyük önem veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonucunda TEKNOFEST finallerine katılmak ve Türkiye birinciliği derecesi elde etmek bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’in bilimsel gelişme açısından önemli olduğunu dile getiren Asyalı, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hem ortaokul hem de lise düzeyinde TEKNOFEST 2022’ye katıldı. Proje geliştirerek TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapan, ödül alan ve almayan tüm öğrencilerimize, rehberlik ederek öğrencilerimizi yüreklendiren proje danışman öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.

Yarışmaya katıldığı projeyle Türkiye birinciliği elde ederek bizleri gururlandıran Fatih Mehmet Günaydın Hocamızı ve TEKNOFEST’e katılarak Gaziantep’i temsil eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”