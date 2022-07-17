Vali Mahmut Çuhadar: Oturakçılar Pazarı cazibe bir ortam olacak

Restorasyonu çalışmalarının devam ettiğini ve yüzde 20'lik kısmın kaldığını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, restorasyon çalışmaların bitimiyle Tuz Hanı ve Oturakçı Pazarı'nın bütünleştiği tarihi bir alan turizm için cazibe merkezi olacağını söyledi.

"Bununla ilgili çok eleştiri aldım ve halende eleştiriliyorum"

Tuz Hanı'nın göreve geldiği günde restorasyon çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanmış durumda olduğunu ve şuanda ise yüzde 20'lik kısım kaldığını hatırlatan Vali Çuhadar,"Tuz Hanı ise göreve geldiğimizde yüzde 80 tamamlanmış durumdaydı. Şuanda yüzde 20 kısmı kaldı. Adıyaman’da en büyük sıkıtımız işletme ve işletmeci bizler nasıl orada kurumsal bir işletme yapabiliriz. Bununla ilgili çok eleştiri aldım ve halende eleştiriliyorum. Neden otel yapıldı, biz orada turistlerin alışveriş yapabilecekleri bir çarşı bekliyorduk, neden otel yapıldı önceden handı orası, hanlar oteldir çevresinde yeterince dükkanlar var. Alt katının dükkana verilmesi herhangi bir kazanım olmayacaktı Adıyaman için Tuz Han'ın dışında çarşı düzenlemesinin bitmesi üzerine ayrıca Çarşı Camisini restore ediyoruz. Mükemmel bir camimiz olacak. Bu yıl sonunda oradaki dükkanlar uzun çabalarımızın sonucunda yıkılabildi. İnşaat başladı devam ediyor, tarihi yapıların onarılması uzun bir süreç yavaş ilerliyor ama Çarşı Camisi, Tuz Hanı ve Oturakçı Pazarı'nın bütünleştiği bir alan tarihi bir alan turizm için cazibe bir ortam olacak"dedi.