Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber

Taş, yaptığı açıklamada, mahallesindeki binanın çok eski olduğunu ve her an birilerinin üzerine yıkılabileceğini belirtti.

Gerekli yerlere şikayette bulunduğunu kaydeden Taş, “Adıyaman Turgut reis Mahallesi 105 sokakta bulunan Maliye lojmanlarını muhtarlık sistemimden şikayette bulundum. Bu binanın metruk bina olduğunu yaklaşık 50 yıllık bir bina olduğunu bir an önce buranın yıkılması tamirat edilmesi ki tamirat edilecek bir yeri yok buranın balkondaki çürümesinden dolayı aşağıya düşen taşlardan dolayı burada birinin yaralanması veya ölmesine neden olacak.” Dedi.

Herhangi bir depremde ilk yıkılacak yerlerden bir tanesinin bu bina olduğunu dile getiren Taş, binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Binadan düşecek tek bir tuğlanın çok acı bir olaya yol açabileceğini belirten Taş, şöyledevam etti:

“Biz dilekçemizi yazdık vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli buradan geçen bir vatandaşımızın üzerine bir tuğla düştüğü zaman yaralanmalar olacak buda olmayacak anlamına gelmez. Çevrede bulunan vatandaşlar buradan çok şikayetçi ben de gelip bu sorunu dile getirmek için buradayım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz defterdarım, maliye müdürüm buraya ne yapacaksınız, burasının adı maliye lojmanı ama kullanamayan atık halde bir bina burası, metruk bina haline gelmiş balkonların kapısı açık buraya kimliği belirsiz kişi veya kişiler geliyorlar içerde ne yapılıyor biz bilmiyoruz. Polis geliyor gerekeni yapıyor ama polis ne zaman kadar buraya gelip bakacak buraya bir çözüm bulun Cumhurbaşkanımız, İç İşleri bakanımız ne diyor,metruk bina bulduğunuz zaman yıkın diyor.”

Gerekenin yapılması için Vali Mahmut Çuhadar’a da seslenen Taş, “Buradan valimize sesleniyorum burada bulunan maliye binamız artık kullanılmıyor, vatandaşlarımızın başına bir şey gelmeden olası bir durumda bir vatandaşımızın burnu kanar ise biri kaza ile ölür ise bütün sorumluluk Adıyaman maliye müdürlüğüne defterdara bağlıdır. Çünkü ben yazılı olarak dilekçede bulundum yani muhtarlık sisteminden şikayetimi ettim. Şimdi buradan yine söylüyorum bu bina metruk bina halindedir. Bu bina her konuda tehlike saçıyor ve her an yıkılabilir lütfen burayı yıkacaksanız yıkın satacaksanız satın buradan geçen vatandaşlarımızın can güvenliği ile oynamayın. İlimizde yağan üç gündür kardan dolayı insanlar buradan geçip evine gitmek zorunda kalıyor, binanın çürük olmasından dolayı taşlar aşağıya düşüyor. Bu sorunu söylemeyelim ki şikayetimizi dile getirdik cevap bile gelmedi. Bu mahallenin muhtarı olarak söylüyorum burada birinin burnu kanar ise başına taş düşer ise maliye şikayet edin sorumlusu maliyedir" ifadelerini kullandı.

