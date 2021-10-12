Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber

2012 yılında Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda asker olan Bilal Türlü'nün (20), memleketi Adıyaman’a gitmek için izne ayrıldı. İzin süresi içinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden askerin ailesi, oğullarına şehitlik unvanı verilmesini istiyor.

Mehmet Türlü (65) ile Zeynep Türlü’nün (63), 3 erkek, 1 kız kardeşin en küçüğü olan Bilal Türlü, 2012 yılında Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevini yaptığı esnada Besni ilçesinde izine geldiği gün motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

“Aile çocuklarının mezarının başından ayırılmıyor”

Her hafta Cuma günleri baba Mehmet, anne Zeynep Türlü, Çakırhöyük Beldesi’nde bulunan çocuklarının mezarını ziyaret ederek, dualar okuyor ve mezarın bakımını yaparak diktikleri çiçekleri suluyorlar.

“Askerden izine geldiği gün trafik kazasında şehit oldu”

Oğlunun şehit statüsüne alınmasını isteyen baba Mehmet Türlü, "Allah bana bir evlat nasip etti. Askerden izine geldiği gün trafik kazasında şehit oldu. Ben şahsımı demiyorum. Benim gibi nicesi Türkiye genelinde kazada, kriz geçirmiş, elektrik akımına kapılmış, suda boğulmuş. Yüz kızartıcı suçları varsa hiç almasınlar. Ama askerlik görevi altındayken benim çocuğum ölmüş. Ben bu bayrağıma sahip çıkıyorsam, devletime sahip çıkıyorsam, milletime sahip çıkıyorsam Türkiye geneli bizim gibi mağdur olanların haklarına bir çözüm bulsunlar. Allah rızası için bir el atsınlar. Biz kendilerine sahip çıkıyorsak, kendileri de bize sahip çıksın. Bu bir kazada ölen asker bunun gibi niceleri var. Bizlere bir özlük hakkı tanınsın. Bizler akşama kadar kazma kürekle çalışan insanlarız. Biz kendilerine sahip çıkıyoruz, kendiler de bize sahip çıksınlar, bizi yalnız bırakmasınlar “dedi.

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