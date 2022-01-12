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İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber

Adıyaman'da, İş Kadını Halime Kısayol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemle ilgili açıklamasın ardından düşen dolar fiyatların ardından piyasada canlanma yaşandığını söyledi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:27
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İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber

Gölbaşı Caddesi'nde esnaflık yapan İş Kadını Halime Kısayol, Doların 19 lirayı bulmasın ardından döviz karşısında TL koruması açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından kısa bir süre sonra doların 12 liraya inmesiyle piyasalarda canlanma başladığını söyledi.
"Bizim sektörümüzde etkiledi herşey üç katına çıktı"
Doların düşmesinden ötürü piyasada hala fırsatçılık yapıldığını ileri süren Kısayol,"Piyasalarda doların yüksek olmasından dolayı işlerimizi etkiledi. Esnaflarımızı da etkiledi. Vatandaşlarımızın alım gücü düştü. Cumhurbaşkanımızın 5 maddelik adımından sonra piyasalarda canlanma meydana geldi. Piyasalara yansıdı ama fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler. Tabi böyle olunca piyasayı etkilemek durumunda doların yüksek olmasında dolayı vatandaşlarımız yada yeni evlenecek olan vatandaşlarımız mobilya alamıyorlardı. Her üründe yüzde yüz artış meydana gelince vatandaşlarımızın alım gücü olmadı. Bizim sektörümüzde etkiledi herşey üç katına çıktı. Bizlerde bundan çok şikayetçiydik dolar düştü ama halen tedarikçi firmalarımız fiyatlarını düşürmediler. Bizler bundan dolayı üzüntülüyüz. Şuan piyasalarda birazda olsa hareketlilik var. İnsanlarımıza bir rahatlık geldi. Öz güven geldi. Doların düşmesiyle insanlar en azından piyasaların hareketli olmasının farkında alım gücü olan insanlar şuna normal bir şekilde gelip alışverişlerine devam ediyorlar" dedi.

 

Kaynak: PHA
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