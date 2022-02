Fedakar doktor kışın traktör yaz aylarında at sırtında hastalara şifa dağıtıyor - Videolu Haber

Merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Durukaynak köyü 37. Aile Hekimliği Biriminde görev yapan Doktor Engin Çalğan büyük bir fedakarlık örneği sergiyerek yazın sıcağına kışın ağır şartlarına aldırış etmeden köylerde bulunan hastalara şifa dağıtıyor. Yazın at sırtında kışın ise traktörle görevini yerine getiren Çalğan, 16 yıldır bu görevi sürdürüyor. Görev bölgesindeki hastalarla tek tek ilginen Çalğan, ağır kış koşullarının oluştuğu ve yoğun kar yağışının gerçekleştiği, normal araçların ulaşamadığı ve yolların kapalı olduğu zamanlarda da kendi kullandığı traktörle veya at sırtında yolculuk yaparak hastalara şifa oluyor.

Kışın traktörle yazın ise at sırtında hastalarına şifa dağıtıyor

Doktor Engin Çalgan, yaptığı açıklamada, görevini ağır kış şartları altında yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşımın zorlaştığını anlatan Çalgan,"Bu yıl olağanın üzerinde yağan kar nedeniyle gerek valiliğimiz, belediyemiz ellerinde geleni fazlasını yaptılar ve köy yollarımızda bir sıkıntı olmadı. Ancak kar yağısı devam ettiğinden dolayı ara ara akşamlıklar yaşandı onu da kendi imkanlarımızla gerek traktör ile gerekse traktörlerin giremedikleri yerlere yürüyerek, bazen atla hizmetimizi aksatmamaya çalışıyorum. Görev bölgemizdeki köylerde kronik rahatsızlığı olan hastalarımız, yaşlı nüfusunun çok olmasında dolayı imkanlarımızı biraz da zorlayarak hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Bölgedeki vatandaşların da kendilerine her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Çalğan, köylülerin ihtiyaca göre kendilerine traktör ve at desteği sağladığını ifade etti. Anadolu’da yetişmesinden dolayı traktör kullanmaya öğrendiğini kaydeden Çalğan, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Köy halkımızdan çok güzel sözler alıyoruz. Tabi zor şartlarda hastalarımızın yanına gittiğimizde yüzlerinde o gülümseme daha çok çalışma azim veriyor bana. 15 köye gidiyorum ortalama 50 hastamızı ziyaret ediyorum. Kronik rahatsızı olan hastalarımızı yakından takip ediyoruz. Bazen il merkezinde oturduğumdan dolayı karlı havalarda köydeki vatandaşlarımızın traktörlerini alıp eve gidiş geliş yapıyorum”

“Her gün ziyaretimize gelip bizlerle ilgileniyor”

Doktor Çalğan’ın hizmet verdiği 80 yaşındaki hasta Hanım Gülmez de kendilerinin doktorlarından çok memnun olduklarını söyledi. Ne zaman telefon açtıklarında doktorlarının yanlarına geldiğini anlatan Gülmez, “Bir sıkıntımız olduğunda kar, kış, yağmur, çamur demeden geliyor. Biz, köy halkı olarak doktorumuzdan çok razıyız. Her gün ziyaretimize gelip bizlerle ilgileniyor. Eskiden hastanelerde kuyruk beklerdik ve doktor bulmazdık. Şimdi doktorlarımız evimize kadar geliyor. Allah devletimizden razı olsun doktorumuzu artık evimizden bir insan gibi oldu" dedi.

Tansiyon hastası Hayriye Güler ise doktorlarının sağlıkla ilgili her türlü sorunlarıyla ilgilendiğini ifade etti. Doktorlarına gece gündüz demeden ulaştıklarını kaydeden Güler, “İlaçlarım bittiğinde doktorumuzu ararım o da hemen eczaneye yönlendirir ve hemen ilaçlarımız gelir. Doktorumuza ne zaman ihtiyacımız olduğunda gece gündüz demeden kendilerine ulaşabiliyoruz. Karda bile traktöre binerek hastalarını mağdur etmemek için çalışıyor. Köy halkı olarak doktorumuzu çok seviyoruz. Annem rahatsızlandığında şehir merkezine doktora gitmek çok zordu. Sağ olsun doktorumuz her zaman yanımıza gelir ve sağlığımız konusundan ellinden geleni yapar ” diye konuştu.

